Sicurezza e territorio Aperta la base operativa della protezione civile "Un lavoro di squadra"

Alla costruzione della "casa" hanno contribuito un po’ tutti e proprio questo spirito di collaborazione, attenzione e un tocco di sacrificio facendo talvolta anche un semplice passo di lato ha reso possibile la realizzazione di una nuova e spaziosa sede per ospitare la base operativa della squadra comunale di Protezione Civile e antincendio boschivo. Oltre alla sede inaugurata ieri mattina all’interno del centro sociale "Benelli" di Casano sono stati proprio i cittadini, i commercianti oltre ovviamente all’amministrazione comunale a mettere insieme la somma di 70 mila euro utili per l’acquisto di un mezzo polifunzionale utile per le operazioni di soccorso. La sede è stata realizzata all’interno degli spazi del centro sociale "Benelli" fino a qualche tempo fa occupati da Auser e Amici di Luni che, come evidenziato dal sindaco Alessandro Silvestri, hanno accettato di buon grado il trasferimento nell’ex scuola nell’area anfiteatro proprio per consentire alla squadra dei volontari di avere a disposizione spazi più ampi e più vicini a palazzo civico. All’inaugurazione della sede ha presenziato anche il Questore della Spezia, Lilia Fredella, insieme ai rappresentanti di tutte le forze dell’ordine, del volontariato e del terzo settore. Così come hanno voluto portare il proprio saluto i vertici politici rappresentati dalla senatrice Stefania Pucciarelli e dall’assessore regionale Gacomo Raul Giampedrone accolti dal sindaco Alessandro Silvestri, il vice Massimo Marcesini e gli assessori Barbara Moretti, Patrizia De Masi e Federico Sebastiani, alcuni consiglieri e il sacerdote don carlo Cipollini.

Non è stata soltanto una bella occasione di presentazione della struttura ma anche di dibattito su temi legati alla prevenzione e mutamento climatico aperto dall’intervento di Luca Tonarelli responsabile del centro addestramento Regione Toscana "La pineta di Tocchi" e proseguito da Andrea Albertosi referente provinciale Aib Massa Carrara e Do Aib Regione Toscana, Alessandro Bardi presidente del coordinamento provinciale di Protezione Civile, Paolo Lunini previsore meteo e consulente tecnico della Città di Luni, Francesco Forlani e Daniele Schiaretti capisquadra Aib del comando provinciale dei vigili del fuoco della Spezia.

Massimo Merluzzi