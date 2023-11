Sicurezza del canale Cantarana: "Ottima notizia i 600mila euro dal ministero dell’Ambiente"

Arriveranno 600 mila euro di finanziamento dal Ministero dell’ambiente per mettere in sicurezza il canale Cantarana a Fornola. Non è un fiume, ma i danni si sono sentiti lo stesso anche se si tratta di un canale, nelle ultime alluvioni, ma anche quando la pioggia è consistente anche il Cantarana ha fatto passare notti insonni. La causa l’ormai inadeguata tombinatura, per cui la giunta comunale di Vezzano ha accolto con soddisfazione l’inserimento dell’ opera nell’elenco 2023 del piano nazionale di mitigazione del dissesto idrogeologico.

"Un’opera che rappresenta un intervento fondamentale per la sicurezza dell’abitato circostante – hanno detto sindaco e assessori – che ci ha visto impegnati alla sua realizzazione fin dal 2019, anno in cui si è verificato il crollo del canale tombinato con la creazione di una situazione di estrema criticità e pericolosità verso le abitazioni circostanti e verso la sede stradale provinciale antistante". Il Comune di Vezzano ha predisposto e approvato un progetto di fattibilità, che aveva inserito tale criticità nei danni degli eventi dell’ottobre 2018. ll progetto presentato al Ministero dell’Ambiente riguarda la realizzazione di una nuova tombinatura, e un nuovo tracciato, spostato più a sud e che quindi impedisce al corso d’acqua di lambire le abitazioni. A chiusura la giunta aggiunge una nota polemica: "Ci piace far presente che, nel percorso fatto per raggiungere questo obiettivo, mai nessun consigliere di minoranza del nostro comune si è occupato di trovare soluzioni al problema, contrariamente a quanto dichiarato qualche giorno fa. Ringraziamo quindi la Regione, i dipendenti del nostro Comune e i professionisti che si sono impegnati per questo traguardo".

Cristina Guala