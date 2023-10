Vandali, delinquenza e spaccio. Troppi campanelli di allarme: nasce un pool per la sicurezza

Arcola (La Spezia), 24 ottobre 2023 - Una commissione consiliare per la sicurezza del territorio, Arcola costituisce un pool per difendere i propri cittadini. Il primo incontro si è già svolto e sono state messe a punto strategie e obiettivi. Troppi episodi, tra vandalismi e atti di delinquenza, ma anche spaccio, i molti campanelli d’allarme, nell’ultimo consiglio comunale i consiglieri, tutti, si sono dichiarati d’accordo che ci volesse una misura per controllare il territorio, in collaborazione con le forze dell’ordine. Le zone a rischio, tra Romito e Ressora soprattutto, con la presenza delle scuole, devono essere vigilate, aveva sottolineato la sindaca Monica Paganini, rimarcando come ormai non fosse più tempo di aspettare.

La commissione composta da Carmela Bianchini, Alessandro Navalesi, Brunella Righi, Walter Bacchini, Monica Paganini, Massimiliano Nardi, il comandante della polizia municipale Luigi Bonotti e il maresciallo dei Carabinieri Vincenzo Flinio si è già riunita con lo scopo di tenere aggiornato il consiglio comunale sulle questioni che riguardano la pubblica sicurezza e sugli interventi che l’amministrazione ma anche le forze dell’ordine svolgono per garantire una sempre maggiore sicurezza alle persone e ai beni. Un tavolo dove sono state esposte le attività mirate nell’ultimo biennio: l’estensione dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale con particolare riguardo ai luoghi di aggregazione, piazze e incroci, la prossima installazione di videocamere nei principali parchi, aree verdi e strade considerate a maggior rischio. Inoltre la sottoscrizione del patto sulla sicurezza tra prefetto e sindaca di Arcola il 12 ottobre scorso, con il quale è stata concordata una fattiva iniziativa di contrasto e prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e degli atti di vandalismo con particolare riferimento alle zone limitrofe ai plessi scolastici di Romito Magra e Via Porcareda a Ressora.

Il Comune, per l’attuazione del programma, potrà risultare beneficiario di un contributo da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di 11.593euro principalmente per dotarsi di strumenti di controllo. Il maresciallo Flinio ha sottolineato l’ampio lavoro portato avanti dal comando dei Carabinieri di Arcola contro la microcriminalità e non solo, riportando un dato positivo circa la diminuzione di alcuni reati contro il patrimonio nel territorio arcolano e la sempre più intensa sinergia con la polizia locale su alcuni fronti di illegalità.