Sicurezza, adeguamento sismico nelle scuole Oltre trecentomila euro assegnati alla Ceccardi

Scuole più belle e soprattutto con un indice di sicurezza più elevato. Diversi enti comunali della Val di Magra hanno beneficiato dei contributi regionali relativi ai fondi del Pnrr dedicati alla riqualificazione degli istituti didattici contribuendo alla messa in pratica dei progetti presentati dai Comuni di Sarzana, Santo Stefano Magra e Luni. In quest’ultimo ente i contribuiti verranno utilizzati per la scuola elementare di Casano basso che potrà procedere al miglioramento e adeguamento sismico per un totale di spesa di 336 mila 909 euro e della secondaria "Ceccardo Roccatagliata Ceccardi" che per la stessa operazione otterrà 357 mila euro. Un cospicuo tesoretto che l’amministrazione comunale inseguiva con grande attenzione per questo il sindaco Alessandro Silvestri e l’assessore Federico Sebastiani avevano predisposto una apposita commissione tecnica. "L’intuizione – hanno spiegato – di istituire un settore esclusivamente dedicato alle grandi opere si è rivelata vincente. Oltre al finanziamento del Pnrr relativo all’asilo nido di Olmarello dalla scorsa legislatura ad oggi siamo riusciti ad ottenere diversi contributi. I particolare ricordiamo quelli destinati alla messa in sicurezza della frana di Serravalletta e del versante sopra l’Annunziata, la rotatoria fra le vie Larga e Dogana i cui lavori inizieranno a breve. Un bilancio di quasi 2 milioni di euro di fondi extra comunali reperiti grazie al lavoro degli uffici".

Anche il Comune di Santo Stefano Magra ha ricevuto un contributo regionale di 373.414 euro per l’adeguamento della scuola secondaria "Schiaffini". A Sarzana intanto gli interventi nella scuola primaria di San Lazzaro, dopo aver completato l’area sopra la parte nuova dello stabile che ospita la mensa, si sono spostati sull’intera facciata che verrà completamente riqualificata.

m.m.