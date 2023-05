"Siamo pronti ad aprire una sede in città Ci aspettano cinque anni di duro lavoro"

Il risultato elettorale del Partito Comunista Italiano, seppur ritenuto incoraggiante, non ha consentito al candidato sindaco Matteo Bellegoni di entrare in consiglio comunale. Il prossimo obiettivo adesso è aprire una sede stabile del partito in città e iniziare un lavoro di vallata dopo aver già iniziato a Santo Stefano Magra due anni fa. "Sono soddisfatto – ha spiegato Matteo Bellegoni segretario regionale del Pci – perché si è trattato di un risultato significativo per il nostro partito. Ci aspettano cinque anni duri ed è quindi nostro dovere andare avanti e essere sempre più un punto di riferimento per la sinistra che a Sarzana è venuta a mancare. Dobbiamo continuare a tenere alti certi valori, su tutti quello dell’antifascismo che noi abbiamo da sempre professato e non ricordandocene soltanto alla vigilia delle amministrative. Abbiamo coinvolto nel progetto anche tanti nuovi iscritti molti dei quali sono dei giovani che vogliono proseguire con noi questo percorso".