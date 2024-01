Si rinnova la Consulta dello Sport

Il Comune di Sarzana rinnova la Consulta dello Sport, organo collegiale preposto alla tutela e alla valorizzazione delle istanze del mondo sportivo. In questi giorni infatti è stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare all’assemblea dell’istituenda consulta la cui scadenza, fissata per il 12 gennaio, a causa dei problemi informatici che hanno rallentato la pubblicazione degli atti, è stata prorogata al 31 gennaio. L’avviso ora consultabile sul sito web è rivolto a enti di promozione sportiva e società sportive domiciliati e operanti sul territorio di Sarzana. Le domande che verranno presentate tramite apposito modulo scaricabile dal sito dovranno essere inviate tramite Pec all’indirizzo [email protected] o consegnate a mano all’ufficio protocollo del comune corredate da copia di un valido documento di riconoscimento, copia dello statuto dell’associazione sportiva con il riconoscimento del Coni o del Cip e una relazione sintetica sulle attività svolte. "Lo sport per questa amministrazione – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli che ha tenuto per sé la delega al ramo – è un settore molto importante perché si lega a doppio filo con i giovani, il loro sviluppo psico-fisico e la loro formazione come cittadini. Rinnovare un organo collegiale come la Consulta dello Sport significa coinvolgere il territorio e tutte le importanti realtà sportive che troppo spesso lavorano in silenzio e che meritano di essere ascoltate e valorizzate". Successivamente gli enti ammessi verranno convocati per la designazione dei rappresentanti nell’assemblea della Consulta dello Sport.