Si parla di salute con gli esperti alla Mondoteca

Nuovo incontro oggi nei locali della Mondoteca nei giardini di via Valentini ad Arcola sul tema della sanità, organizzati dal Comune di Arcola, da Manifesto per la sanità locale e Sos sanità spezzina. L’appuntamento di cultura sanitaria si terrà nel nel pomeriggio alle ore 15 e si parlerà della recente esperienza nata dalla pandemia e di cosa ci ha insegnato il Covid, un periodo terribile della nostra vita che ha coinvolto tutti. I relatori dell’incontro saranno Enzo Ceragioli già direttore del distretto sanitario 19 e Lorenzo Cozzani, Manifesto per la sanità locale e medico di medicina generale. In ogni incontro un tema diverso ma che rientra sempre negli argomento di ambito sanitario. Gli appuntamenti sono aperti a tutti