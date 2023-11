Si è spenta Fiorella Correrini. In lutto la Humanitas di Romito

Un dolore immenso ha colpito ieri la comunità di Romito. Dopo una breve ma terribile malattia se n’è andata Fiorella Correrini, dirigente della Pubblica assistenza Humanitas di Romito. "Siamo devastati – ha detto il presidente dell’associazione Carlo Canese –: non era solo una nostra dirigente, ma una sorella, un’amica, una donna generosa, sempre pronta ad aiutare il prossimo, per la nostra associazione è un dolore enorme, lascia un vuoto incolmabile". Fiorella ha sempre aiutato nel momento del bisogno da anni, mai in nessuna occasione venendo meno all’impegno del soccorso che per lei era una missione. I colleghi dell’associazione di Romito la ricordano come un esempio di dedizione: "Era un perno per la nostra comunità. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia: al marito Luciano, nostro volontario, e alla figlia Giulia". Fino a oggi sarà possibile farle visita all’obitorio del Noa di Massa, domani sarà allestita la camera mortuaria nella sede della Humanitas di Romito, i funerali si terranno mercoledì 15 al mattino.