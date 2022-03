Si dimette, poi però ci ripensa

Vado oppure resto ? Il dubbio lo ha accompagnato per mesi poi ha trovato la soluzione proprio all’ultimo secondo togliendo dagli impicci anche il Comune che non avrebbe trovato in tempi rapidi il suo sostituto. Dopo aver rassegnato le dimissioni consegnandole con i tempi previsti dalla normativa il dipendente del Comune di Castelnuovo Magra è tornato sui propri passi chiedendo di proseguire il servizio all’interno dell’ente. In effetti non ha mai smesso di lavorare anche se, qualche mese fa, aveva presentato le dimissioni volontarie a decorrere dal prossimo 1° aprile. E non si trattava di uno scherzo e nessun ’pesce’ come potrebbe far pensare la data goliardica. Nei giorni scorsi l’ente ha infatti ricevuto una nuova comunicazione del dipendente che ha chiesto di revocare le dimissioni manifestando l’intenzione di continuare il rapporto professionale col Comune. Nel frattempo non era stata avviata nessuna procedura di sostituzione del posto che, teoricamente sarebbe stato vacante dall’inizio di aprile, anche per le difficoltà riscontrate nel reperire una figura analoga. Per fortuna del dipendente dunque il ripensamento non è caduto nel vuoto e così potrà proseguire il percorso professionale ma anche l’amministrazione potrà garantire la continuità del servizio.