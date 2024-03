Si denuda alla fermata del bus, denunciato 43enne

Santo Stefano Magra, 5 marzo 2024 – Si è più volte mostrato con le mutande e i pantaloni abbassati alle ragazze alla fermata del bus: denunciato dalla polizia un 43enne della Val di Magra.

Su segnalazione di due ragazze appena maggiorenni la Squadra Anticrimine del commissariato di Sarzana, ha effettuato tutte le indagini necessarie per giungere alla completa identificazione della persona responsabile di quelle azioni.

Le ragazze hanno raccontato che, mentre si trovavano alla fermata del bus in via Cisa Sud, è arrivata nelle mattine del 22 e 26 febbraio, un’autovettura con a bordo il solo conducente, un uomo di circa 45 anni.

Nella prima occasione il veicolo si è arrestato davanti a quella fermata del bus ed a brevissima distanza dalle ragazze che, nella circostanza, hanno quindi avuto modo di notare l’autovettura con il finestrino anteriore lato passeggero completamente abbassato e che il conducente si trovava seduto alla guida con i pantaloni e l’indumento intimo calati sino all’altezza delle ginocchia, con le parti intime in piena vista. Era poi rimasto fermo col proprio veicolo per circa un minuto o forse più, costringendo le ragazze a dirigere lo sguardo in altra direzione.

Nella seconda occasione una ragazza sola si trovava alla stessa fermata in attesa di salire a bordo di un pullman in direzione di Sarzana. Dopo i preliminari riscontri, la polizia giudiziaria del commissariato, sono risaliti al proprietario dell’auto e a seguito di ulteriori accertamenti ha ricostruito dettagliatamente quanto avvenuto.

A questo punto è stata applicata a carico dell’uomo la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio (art. 2 D.Lvo 159/2011) dal Comune di Santo Stefano di Magra, essendo il 43enne residente in un altro Comune della provincia, e richiesta alla Divisione Anticrimine della Questura della Spezia ogni ulteriore o diversa misura di prevenzione eventualmente derivata dalle condotte accertate e dalla personalità e pericolosità dell’autore delle stesse.

Marco Magi