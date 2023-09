Si chiude la festa di Radio Rogna

Si chiude oggi la festa dedicata a Radio Rogna organizzata all’area verde del centro sociale di Molicciara, con il sostegno dell’associazione Amici del Giacò e il Comune di Castelnuovo. Sarà una domenica intensa che parte alle 11.30 parlando di musica classica con Nunzio Carpentiero, ospite Anna Viola Rollando. Dalle 15.30 "Butterfly on the radio" a cura di Hatria Beata Beatrix e Crowley Beata Beatrix, "Black out" a cura di Andrea Volpi, Radio Macro, Radio Bar Bona con Alessio Bonatti, Federica Tourn e live acustico di Brighella, I suonamboli e dalle 21.45 concerto dei ROjaBloReCK.