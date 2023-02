“Sì” all’intitolazione alla grande astrofisica Margherita Hack

L’istituto comprensivo Isa 11 di Vezzano Ligure sarà intitolato a una grande scienziata: Margherita Hack, scomparsa nel 2013 all’età di 91 anni. La proposta di procedere all’intitolazione era stata approvata alcuni mesi fa sia dal consiglio di istituto che dal collegio dei docenti. Adesso è arrivato il parere favorevole anche della giunta comunale.

L’intitolazione di una scuola, infatti, viene deliberata dal consiglio di istituto e trasmessa all’ufficio scolastico provinciale, che acquisisce i pareri del prefetto e della giunta comunale. A gennaio era arrivato il nulla osta del prefetto e il 13 febbraio la giunta guidata da Massimo Bertoni ha espresso parere unanime e favorevole.

"Margherita Hack è stata un’importante astrofisica, nonché la prima donna italiana a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste portandolo a fama internazionale – ricorda la delibera approvata dalla giunta Bertoni –. Ha dato un considerevole contributo alla ricerca, per lo studio e la classificazione spettrale dei molte categorie di stelle, ed è considerata la “madre nobile” della divulgazione scientifica in Italia”, sottolineando altresì che la Hack “è stata insignita di numerosi riconoscimenti scientifici e civili, tra cui quello di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana, distinguendosi sempre per la sua passione civile e la fertile attività di libera pensatrice".