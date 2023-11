Sì agli studi umanistici. Scelta dai molti sbocchi

Scegliere gli studi umanistici come percorso universitario in modo ragionato. Lo ha spiegato la professoressa Roberta Ferrari, direttrice del dipartimento di filologia, letteratura e linguistica e membro del senato accademico dell’Università di Pisa, nella conferenza tenuta all’istituto Parentucelli Arzelà per gli alunni del triennio. La docente, peraltro originaria di Santo Stefano, ha sottolineato l’importanza dei percorsi letterari, discipline fondamentali per sviluppare una mente critica e aperta e dare la capacità di leggere il mondo anche in ambiti diversi, come quelli scientifici e tecnologici. Lo ha fatto citando tantissimi esempi di vita reale, tra cui la richiesta di sceneggiatori per le serie Netflix o i test di assunzione in aziende tecnologiche legati a una buona conoscenza della lingua italiana. "In ambito umanistico un ragazzo di 19 anni, di fronte alla scelta universitaria, ha la possibilità di ampie opzioni – ha spiegato –. La specializzazione in discipline come la letteratura, la linguistica, la storia, filosofia e la storia dell’arte è aperta alla contaminazione e all’ibridazione anche rispetto alle materie scientifiche. L’Università di Pisa sviluppa corsi in cui l’ambito scientifico e quello umanistico si intrecciano e si supportano". La professoressa ha illustrato anche il progetto Cecil, il Centro di eccellenza per il contrasto all’impoverimenti linguistico, "iniziativa – ha detto Maila Archetti, docente di lettere del Parentucelli – che che coinvolge anche il nostro istituto, con l’obiettivo di migliorare le competenze degli studenti". La conferenza Ferrari ha rinsaldato una collaborazione fruttuosa tra scuola superiore sarzanese e l’ateneo pisano. A febbraio incontro col professor Luigi Vezzoni dell’Università di Torino sulle opportunità lavorative per i laureati in matematica.