Sfratto all’associazione partigiani "Nei nostri archivi la memoria Serve un fondo per il materiale"

Uno sfratto alla storia che solleverà nuove polemiche. L’intervento di riqualificazione del Vecchio Mercato per allargare la casa dell’hockey e del pattinaggio ha messo alla porta l’Anpi, presieduta da Denise Murgia (in foto), l’associazione dei partigiani che da anni occupa una stanza nell’ex mercato ortofrutticolo di piazza Terzi. Un piccolo locale che per l’associazione rappresenta la sede degli incontri e dell’organizzazione degli eventi oltre che l’archivio storico. Nei mesi scorsi il sentore di un possibile sfratto aveva attivato gli iscritti dell’associazione che si erano mossi con una petizione a difesa della sede. La raccolta di firme, distribuita in vari negozi cittadini, era stata poi consegnata in municipio poco prima delle elezioni. Ma sulla vicenda è calato il silenzio fino a qualche giorno fa quando all’associazione è stata consegnata la notifica da parte d del Comune di Sarzana con la quale si chiede lo sgombero e la consegna delle chiavi. Uno schiaffo. E’ partita la ricerca di una soluzione alternativa e il Comune ha messo a disposizione il centro sociale "Barontini" ma è stato rifiutato per la difficoltà a far combaciare le esigenze organizzative. Quindi? Entro martedì prossimo la stanza di piazza Terzi dovrà essere liberata dell’attezzatura e messa a disposizione del Comune che ha commissionato i lavori di allargamento interno della struttura per realizzare nuovi spogliatoi collegati all’attività sportiva. L’Anpi ha chiesto pubblicamente aiuto alla città, almeno per sistemare sul momento mobili, sedie, archivio. "Non chiediamo una sede – spiegano dal direttivo – ma uno spazio a uso magazzino. Non ci saranno difficoltà a riunirci nelle nostre case o nei locali di associazioni che già si sono fatte avanti e che ringraziamo". Ma, accoglienza a parte, quello che Anpi con molta amarezza vuole evidenziare è la mancanza di preavviso e di organizzazione nel trovare spazi alternativi una volta prediposto il progetto di riqualifcazione interna del Vecchio Mercato. "Ci sembra scandaloso – conclude duramente il direttivo – che dopo decenni di attività per attualizzare la memoria dell’antifascismo una amministrazione pubblica non trovi un ricovero temporaneo, in attesa di una nuova sede, per i libri, le pubblicazioni, le testimonianze, le targhe, e per il materiale necessario alle attività svolte. Non ci sarà più spazio dove vedere le foto di Paolino Ranieri e Lidia Lalli, Luigi Fiori e della Zenech che hanno rappresentato un pezzo di storia della nostra città. La bandiera della Brigata Ugo Muccini non deve finire in un cassetto".

La risposta del Comune è arrivata dall’assessore Giorgio Borrini. "Dispiace – ha spiegato – che gli ottimi rapporti sviluppati negli anni siano arrivati a questa situazione e soprattutto che Anpi abbia rifiutato gli spazi messi a disposizione al Barontini, più ampi di quelli occupati. Il Vecchio Mercato deve essere riqualificato e i lavori sono incompatibili con altre presenze".

Massimo Merluzzi