Sfida Musk-Zuckerberg. "Pronti ad accoglierli all’anfiteatro di Luni"

Luni (Spezia), 13 agosto 2023 – Un gioco tra i ricchi del mondo che governano la rete. Così potenti da pensare di darsele di santa ragione, poi bisognerà vedere in che modo, per regolare alcuni conticini sui quali si fatica a quantificare il numero degli zero da aggiungere.

Nella contesa, o proprio regolamento fisico dei malumori tra Elon Musk e Mark Zuckerberg i proprietari delle piattaforme social Twitter e Facebook e multimiliardari si è inserito anche il Comune di Luni.

Visto che i due vorrebbero prendersi a botte in una gabbia dando vita a un combattimento non certo privato ma in diretta mondiale. E neppure in un vicolo. Insomma la classica frase "ti aspetto fuori" in questo caso indicherebbe un’area da gladiatori: il Colosseo oppure gli scavi di Pompei. E perché non all’anfiteatro di Luni ? La provocazione è stata lanciata dal sindaco Alessandro Silvestri che ha fiutato nella grossa trovata pubblicitaria, che andrà ad aumentare ulteriormente i profitti dei due Re dei social, un ritorno di immagine per Luni mica da poco.

"Siamo pronti a offrire l’anfiteatro di Luni – spiega il sindaco – un’arena ideale per i gladiatori. Visto che non si tratta di una rissa da bar ma di una manovra che muove interessi mondiali ci mettiamo a loro disposizione. Credo che sarà d’accordo con me anche la Direzione Museale perché la pubblicità che deriverebbe dalla situazione penso non avrebbe uguali e ci consentirebbe di far conoscere il nostro sito romano a livello planetario". Per chi non conoscesse la storia tra Elon Musk e Mark Zuckerberg è in corso una battaglia verbale che è sfociata in una provocazione fisica da regolare a cazzotti. Chi è più ricco dei due ? Chi è più bravo? I numeri degli utenti e i miliardi di dollari che fanno parte del rispettivo patrimonio non bastano. Ci vuole un bel combattimento in stile gladiatori per scegliere il migliore.

Una nuova trovata che, sapientemente gestita dalle Fondazioni di entrambi i "combattenti", contribuirà a far lievitare ulteriormente il conto in banca. Bisogna però scegliere il luogo. Un vicolo buio del Bronx ? Una taverna malfamata di Caracas dopo una sonora sbronza ? Macché, queste cose accadrebbero forse nel mondo reale. Ma qui siamo nel virtuale e quindi perché non esagerare e immaginare di sfidarsi al Colosseo di Roma imitando Massimo Decimo Meridio comandante dell’esercito del Nord? Oppure a Pompei tra gli scavi archeologici ? Pare addirittura che la trattativa sia in corso con il Governo italiano. E allora perché non darsi due sani schiaffoni all’anfiteatro di Luni ? Con la pubblicità dell’evento e una bella mancia per il disturbo si potrebbe iniziare una campagna scavi per i prossimi cento anni. Un affarone insomma.

Massimo Merluzzi