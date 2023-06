Sfida calcistica tra gli studenti nel ricordo del preside Mazzoli

Come vuole una tradizione consolidata, oggi, ultimo giorno di scuola, è in programma la sfida calcistica tra gli studenti liceali e quelli tecnico professionali dell’Istituto Parentucelli Arzelà, un tempo denominata liceo contro ragioneria. L’appuntamento, per le 10 allo stadio Miro Luperi, non mancherà di richiamare l’attenzione e la goliardia di tutti i ragazzi della scuola superiore sarzanese con la novità dell’assegnazione della coppa alla memoria di Carlo Mazzoli, preside dell’allora Istituto commerciale Arzelà a inizio anni Settanta, nel cinquantesimo della sua scomparsa. Nell’occasione il professore di storia Alessandro Palumbo ricorderà la figura di Carlo Mazzoli (padre di Paolo attuale vicepreside del Parentucelli Arzelà) che fu precursore del dialogo tra la scuola e i ragazzi.

Nella foto, lo storico preside Carlo Mazzoli