"Servono risorse per eliminare le liste di attesa"

Approvata con 10 voti a favore (la maggioranza di Vezzano Democratica e il M5S) e due astenuti (Lega) la mozione della maggioranza consiliare a Vezzano sul futuro della sanità in provincia. Il consiglio comunale straordinario si è svolto sabato per parlare di sanità a tutto tondo, con un riferimento importante alla situazione critica passata, la pandemia, e un occhio ul futuro. Invitati al dibattito Rino Tortorelli in rappresentanza di Sos salute pubblica Liguria, Michela Ardini del sindacato Anaao e Lorenzo Cozzani di Sos sanità spezzina. Al centro la mozione del gruppo Vezzano democratica sulle criticità nella provincia, che impegna il sindaco Massimo Bertoni e la giunta a farsi portavoce nella conferenza dei sindaci e nei confronti della Regione di alcune importanti richieste, prima fra tutte quella di destinare più risorse alla sanità pubblica per garantirne il funzionamento e una programmazione pluriennale per evitare la privatizzazione: investimenti in personale, attrezzature mediche, manutenzione delle strutture esistenti e nuove strutture territoriali da inserire nel nuovo piano sanitario. Nella mozione si chiede di eliminare le liste d’attesa per gli esami diagnostici, priorità irrinunciabile, e incrementare i posti letto nelle Rsa. Desta preoccupazione anche la diminuzione dei medici di famiglia. "Una situazione – si legge – che nonostante l’impegno del personale medico, infermieristico e ausiliario che opera tra mille difficoltà si è tradotta in un progressivo peggioramento dei servizi e delle condizioni di lavoro". Un passaggio importante sul nuovo Felettino: "Grave preoccupazione desta l’appalto sia per i tempi di realizzazione sia per il canone che rimarrà in capo all’Asl 5 di oltre 16 milioni di euro all’anno per 25 anni con inevitabili ricadute sulla qualità dei servizi erogabili e conseguente privatizzazione degli stessi". Il Movimento 5 stelle ha votato a favore anche se il capogruppo Tiziano Pucci aveva proposto una modifica rigettata: un passaggio sulle risorse non utilizzate dalla Regione rispetto al tetto di spesa previsto dai vincoli di legge finanziaria.

Cristina Guala