Servono contributi per acquistare mezzi

Il Comune di Vezzano ha presentato istanza di contributo regionale, in forma congiunta con i Comuni di Follo e Bolano, per l’acquisto di mezzi operativi per la manutenzione delle infrastrutture viarie da utilizzare per gli interventi d’urgenza e per le manutenzioni delle piattaforme stradali e relative pertinenze. I tre Comuni non hanno alcuni mezzi molto importanti per la gestione del territorio: una macchina operatrice con decespugliatore, un autocarro per il trasporto di materiali e di mezzi per attività di manutenzione e un mini escavatore cingolato per la rimozione di piccoli smottamenti e la pulizia delle cunette stradali. Ottenuti i preventivi per un totale di 211 mila euro, i Comuni si impegnano al cofinanziamento complessivo del 10% del costo delle forniture pari a 21.167 euro (Bolano 4.758 euro, Follo 7.991 e Vezzano 8.418 euro).