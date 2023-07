Servizio di pulizia affidato alla Maris

E’ stato affidato alla cooperativa Maris il compito di provvedere alla pulizia della spiaggia libera di Marinella. Sembra finalmente andare a posto anche l’ultimo tassello della vicenda che ha quest’anno visto l’amministrazione comunale alle prese con ripetute difficoltà per rendere fruibile il tratto di arenile fra l’associazione Kinderheim Sport e Natura e il bagno Roma. Il servizio di pulizia è stato affidato sabato con determina della dirigente: la cooperativa sociale ha garantito l’impiego di un operatore per sei ore per ciascun giorno a partire dal 26 luglio e fino al 17 settembre chiedendo 9.684 euro. L’area interessata è di 250 metri lineari di fronte mare, dato che un’ottantina di metri erano stati affidati a inizio stagione al titolare del Tramontana. Restava però scoperto un ampio tratto e toccherà adesso alla Maris garantire un adeguato standard di pulizia manuale, con cicalatura meccanica e aumento della frequenza di vuotatura dei cestini, con due ulteriori passaggi la domenica. Il servizio di salvataggio era stato affidato a due coperative alcune settimane fa.