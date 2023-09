Servizi scolastici a Luni: Via alle iscrizioni

C’è aria di scuola. Anche se l’estate non è ancora finita bisogna pensare al rientro in classe e per questo i genitori dei ragazzi delle scuole primarie e dell’infanzia del Comune di Luni possono provvedere all’iscrizione al servizio mensa e trasporto scolastico: conferma, nuove iscrizioni e cambio di modalità, in particolare perquanto riguarda la refezione, per le quali occorre specificare le esigenze alimentari. L’iscrizione alla mensa avverrà on-line dal sito web del Comune, quella al trasporto sui pullmini presentando il modulo compilato e corredato da copia documento di identitàì, consegnandolo all’ufficio protocollo del Comune o tramite Pec all’indirizzo: [email protected] Sul sito del Comune sono disponibili moduli e tariffe dei servizi. Info: Francesca Piraino ufficio scuola 0187-690132 da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.