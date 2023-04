Servizi sanitari e casa di comunità “Seppilli”, a maggio il via ai lavori

La Casa di Comunità di Luni inizierà a prendere forma tra qualche settimana. La costruzione del centro medico individuato da Asl 5 nell’ambito della riorganizzazione del sistema sanitario si tradurrà nel rifacimento dell’ex scuola di via Madonnina trasformata dopo la conclusione del lungo periodo didattico nel distretto sanitario "Seppilli". La struttura, nel Comune di Luni, ha superato nella scelta l’ex asilo ’Mino Bianchi’ di Olmarello e nell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi tra i vertici dell’azienda sanitaria spezzina e l’amministrazione comunale di Luni sono stati fissati i termini del progetto e le possibili date di inizio previste già a maggio. Sull’asilo, inutilizzato, dell’Olmarello quindi verranno destinati i finanziamenti Pnrr intercettati dal Comune per un totale d 500 mila euro.

Per ospitare la casa della salute l’attuale edificio di via Madonnina verrà ampliato, addirittura raddoppiato, passando dai 200 metri quadri attuali e non più utilizzati dopo quasi due anni di impiego esclusivamente come centro tamponi, ai 500 metri quadrati suddivisi sui due piani. Oltre all’ampliamento interno sarà allargato anche lo spazio per i parcheggi grazie all’acquisizione di un terreno agricolo privato proprio di fronte alla struttura al confine tra i territori di Luni e Castelnuovo Magra.

Il progetto sviluppato è stato presentato in sala del consiglio comunale alla presenza del vice sindaco Massimo Marcesini, l’architetto Sandra Aiazzi, la responsabile dell’ufficio servizi sociali Tamara Andreani, il dottor Carlo Martini direttore distretto 19 Asl 5 e in rappresentanza dell’Aies l’associazione all’educazione sanitaria che gestiva fino a poco tempo fa il distretto sanitario ’Seppilli’ il dottor Giuseppe Vinazzani e il professore Nino Tonelli.

La nuova struttura sanitaria prevede, secondo la progettazione, spazi dedicati alle visite cardiologiche, punto prelievi di sangue, un ambulatorio di medicazione infermieristiche, ambulatori di medicina generale e per infermieri di comunità così da garantire non solo l’assistenza ma anche le attività di prevenzione. Inoltre sono previsti sale riunioni, sedi per le associazioni, una palestra riabilitativa e sportelli per l’accoglienza e le varie richieste. La Casa di Comunità sarà inoltre aperta alla collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio come il distretto "Seppilli" e la Banca del Tempo per portate avanti le varie iniziative, mediche e anche di carattere sociale, da tempo realizzate.

