Serve il piano delle antenne Dopo il caso di Fresonara il Comune corre ai ripari

Ventunomila euro in due anni per il piano della telefonia mobile sul territorio comunale di Arcola. Il caso dell’antenna di Fresonara ha accorciato i tempi: a metà febbraio il gestore Iliad, con il parere negativo degli uffici comunali ma positivo di Arpal e Soprintendenza, iniziò di buon mattino un grosso scavo nel mezzo di un uliveto a poca distanza dalle abitazioni del quartiere, per installare un pilone di ricezione dell’altezza di 18 metri. La sindaca di Arcola Monica Paganini e l’assessore all’Ambiente Salvatore Romeo insieme agli abitanti avevano manifestato le loro rimostranze, riuscendo a fermare il cantiere pochi giorni dopo l’inizio delle manovre di scavo. Era iniziata prima una lunga trattativa sul piano diplomatico, sedendosi ad un tavolo, e proponendo siti alternativi. Tutti rigettati da Iliad. Poi il confronto era passato a suon di carte, fino a ricorrere al Tar per ‘incongruenze e difformità’ relativi alla pratica. Una vicenda ancora non conclusa, ma quanto accaduto ha dato al Comune di Arcola il giusto impulso a dotarsi di un piano delle antenne. Piano che, in realtà, è in ritardo di quasi un anno. Lo avevano detto gli stessi amministratori in un colloquio con i cittadini in protesta a Fresonara. Infatti le risorse a bilancio ci sarebbero state già l’anno scorso ma, in seguito, i soldi sono stati indirizzati alla copertura delle maggiori spese sostenute dal Comune per l’illuminazione, e il piano era slittato.

Dopo quanto successo nel quartiere di Fresonara, il Comune in un certo senso è dovuto correre ai ripari soprattutto per far fronte a possibili altre istanze di telefonia che non compromettano realtà paesaggistiche del territorio e soprattutto che non prevedano antenne a ridosso delle abitazioni. La normativa infatti non aiuta, non è più così restrittiva come negli anni indietro, e le amministrazioni comunali non hanno molta voce in capitolo. Molti paletti relativi a distanze e luoghi sensibili sono venuti meno, comunque è meglio che il Comune di Arcola abbia almeno uno strumento con cui tutelarsi. L’amministrazione arcolana ha quindi affidato l’incarico di predisporre il piano delle antenne alla società Polab di Navacchio in provincia di Pisa, con una spesa complessiva di 21.960 euro ‘spalmati’ in due anni: per il 2023 la spesa è di 11.419,20 euro e per 2024 la spesa sarà di 10.540,80 euro.

Cristina Guala