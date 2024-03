Serie D Il derby chiude in pareggio. Fezzanese non muove la classifica

Ligorna

1

Fezzanese

1

LIGORNA: Corci, Danovaro (60’ Manno), Scannapieco, Botta (70’ Manuzzi), Bacigalupo, Miracoli, Tussellino, Cattaneo (60’ Squarzoni), Dellepiane, Tassotti, Murgia (60’ Tancredi). A disp. Sanfilippo, Lurani, Traverso, Rimondo, Licco. All. Lunardon.

FEZZANESE: Salvalaggio, Del Bello, Gabelli, Selimi, Santeramo, Cecchetti (68’ Cantatore), Banti, Bruccini, Mariotti, Baudi (72’ Scarlino), Fiori. A disp. Angeletti, Zarrouki, Bianchi, Guelfi, Lazzoni, Beccarelli, Scieuzo. All. Rolla.

Arbitro: Marinoni di Lodi (assistenti Francesca Pia Algieri e Liuzza di Milano).

Marcatori: 28’ Del Bello, 31’ Miracoli.

LIGORNA - Termina sull’1-1 il derby ligure della trentesima giornata del girone A di serie D tra Ligorna e Fezzanese. La situazione di classifica resta immutata per la compagine del presidente Arnaldo Stradini che si conferma all’undicesimo posto sempre con due soli punti di vantaggio dalla zona play-out. Partita equilibrata e molto combattuta che lascia aperte però delle recriminazioni da parte dei fezzanoti che non sono riusciti a tenere l’iniziale vantaggio subendo un gol evitabile e creando molto di più dei genovesi, attualmente al nono posto, colpendo anche un clamoroso palo. Buona comunque nel complesso la prova dei ragazzi di Cristiano Rolla che mancavano di tre pedine fondamentali per il loro gioco nell’ordine gli infortunati Nicolini, Lunghi e Giampieri. Dopo una fase di studio il match si ravviva al 24’ con l’ex genoano Botta il quale smarca Tassotti che, da posizione favorevole, calcia a lato. Al 28’ fezzanoti in vantaggio con Del Bello di testa su corner di Baudi. Tre minuti dopo pareggia Miracoli che realizza nella medesima maniera di testa su corner di Botta. Al 38’ un bel tiro a girare di Fiori si stampa sul palo a portiere battuto. Al 41’ Bruccini, da sottomisura, per poco non trova la deviazione vincente in scivolata su bel cross di Gabelli. Al 54’ Miracoli, vedendo Salvalaggio fuori dai pali, calcia dalla lunga distanza di poco oltre la traversa. All’83’ ripartenza di Mariotti che serve l’accorrente Gabelli il quale calcia prontamente ma Corci riesce a parare. Poco dopo all’84’ il neoentrato Cantatore smarca Fiori il quale calcia in diagonale ma anche in questo caso Corci è attento. Al 92’ Miracoli mette a lato di poco di testa su punizione del neoentrato Manuzzi.

Paolo Gaeta