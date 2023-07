Sergiampietri di Forza Italia nuovo coordinatore provinciale

Il consigliere comunale sarzanese Francesco Sergiampietri, capogruppo di FI, è stato nominato nuovo coordinatore provinciale spezzino di Forza Italia Giovani. L’incarico conferitogli dal coordinatore nazionale Stefano Benigni con l’obiettivo di guidare una nuova fase del movimento giovanile del partito. Sergiampietri ha riportato dopo diversi anni di assenza dal consiglio comunale sarzanese il partito, preceduto da una breve parentesi pocoprima delle ultime elezioni da Gianluca Maggiari passato da Sarzana Popolare ai forzisti, riveste anche la carica di vicepresidente del consiglio comunale e la presidenza della commissione territorio. "Ringrazio l’onorevole Benigni – ha commentato – per avermi scelto per questo incarico, con la certezza che rafforzeremo la collaborazione per far crescere il partito".