Serata Chet Baker Prenotazioni aperte

Domani alle 21.30 alla Fortezza Firmafede di Sarzana, due grandi nomi del jazz e uno dei più importanti attori di teatro e cinema: la tromba di Fabrizio Bosso e il pianoforte di Joan Olivier Mazzarriello incontrano la voce e la presenza scenica di Massimo Popolizio nello spettacolo “Shadows - Omaggio a Chet Baker”, nel cartellone di “Estate in Fortezza” organizzato da Comune e Gli scarti. Il ritratto-concerto si basa sulle memorie perdute dello stesso Baker, rimasto nella memoria collettiva come il poeta maledetto del cool jazz. E’ la “discesa all’inferno di un angelo”, con eventi che portano Baker nell’olimpo del jazz negli anni ’50 ma anche nella voragine della dipendenza da eroina e dentro e fuori dal carcere, persino in Italia negli anni ‘60. Info e biglietti, botteghino degli Impavidi o 346 4026006 e su Vivaticket.it.