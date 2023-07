Sequestrati gli ormeggi Un nuovo colpo di scena per il porticciolo di Bocca

E’ una storia davvero molto complicata che ormai da diversi anni va avanti a colpi di scena e soprattutto di ricerche di chiarimenti da parte dei legali rivolgendosi ai Tribunali. E proprio quello di Spezia ha dato ragione nei giorni scorsi al Comune di Ameglia autorizzando il sequestro giudiziario degli ormeggi del porticciolo turistico di Bocca di Magra. L’ente qualche settimana fa aveva avviato il procedimento di revoca della concessione della struttura turistica di proprietà del Comune ma gestito da Italia Marine Service anticipando di anni la scadenza naturale dell’accordo trovato con la precedente amministrazione, ache in questo caso dopo una serie di revoche e ricorsi. La società ha cercato di opporsi alla procedura avviata dall’ente, che nel frattempo aveva anche ufficialmente comunicato a tutti i fruitori dei posti barca di procedere al saldo degli affitti confrontandosi direttamente con gli uffici comunali senza altri interlocutori, presentando ricorso. Il giudice del tribunale spezzino, la dottoressa Barbuto, ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato da Italia Marine Service nei confronti del Comune di Ameglia, accolto e quindi autorizzato il sequestro giudiziario nominando l’ente custode giudiziario della struttura. Un altro colpo di scena che arriva a stagione inoltrata e che a questo punto apre nuovi scenari sui quali comunque il Comune ha auspicato un rapporto collaborativo da parte degli attori coinvolti. Il giudice infatti ha ordinato a Italia Marine Service S.r.l. la consegna immediata del porticciolo e quindi si apre la strada di quale procedimento seguire per dare attuazione al provvedimento. Come confermato dal Comune è in corso una trattativa tra l’ente, attraverso il proprio legale Federico Pardini che ha portato avanti la tesi degli uffici preposti, e i colleghi della società Italia Marine Service. La speranza è quella di condividere il provvedimento in tempi rapidi, tenendo conto della stagione già avviata, proprio per non arrecare ulteriori disagi all’utenza sia stanziale che di passaggio da Bocca di Magra. La sorte del porticciolo di Ameglia si è incagliata dopo il fallimento della società Ameglia Servizi Turistici che la gestiva per conto del Comune. Una vicenda ancora aperta con il processo per bancarotta appena avviato che vede indagati sindaci e membri del consiglio di amministrazione della società.

Massimo Merluzzi