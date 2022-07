Sentenza solo il 24 novembre

Il Consiglio di Stato si esprimerà sul biodigestore il 24 novembre. E’ stata fissata la data dell’udienza che deciderà definitivamente la vertenza sul progetto di realizzazione dell’impianto di trattamento anaerobico dei rifiuti previsto a Saliceti per il momento bloccato da Tribunale amministrativo regionale. A chiedere di rivedere il primo giudizio sono Regione Liguria, Provincia della Spezia e la società Re.Cos incaricata del progetto di realizzazione dell’impianto al confine tra i territori di Santo Stefano Magra e Vezzano. Una situazione che si sta sviluppando sul doppio binario.

In attesa del giudizio del Consiglio di Stato infatti la Regione Liguria ha appena votato il nuovo piano dei rifiuti individuando come sito quello di Saliceti predisponendo così una ripresa dell’iter in realtà già adottata ma bloccata proprio perchè l’area individuata non era quella stabilita in origine. Il Consiglio di Stato deciderà soltanto se confermare o meno il giudizio pronunciato dal Tar e non entrerà ovviamente sugli aspetti ambientali che, per il momento, non hanno influito nella complicatissima vicenda ma che potranno comunque essere portati avanti dai comitati che si stanno opponendo alla realizzazione dell’impianto.