Senso unico e divieti sulla via Provinciale

I lavori di posa della fibra ottica si spostano fino a fine settembre anche nel borgo di Montemarcello. L’intervento è affidato alla società Site di Bologna che sta realizzando gli scavi nella zona di via Provinciale Montemarcello-Bocca di Magra. Verrà ristretta la carreggiata con senso unico alternato e divieto di sosta nel tratto della Sp29 via Nuova, a partire dall’altezza del parcheggio lato Bocca di Magra fino a via del Corvo fino a venerdì 29 settembre con orario dalle 8 alle 17.