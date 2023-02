Selezione aperta per sei rilevatori del censimento

E’ stato pubblicato un avviso per soli titoli ai fini della formazione di una graduatoria per il conferimento di 6 incarichi di rilevatore, attività compresa nel piano generale del censimento permanente della popolazione e della abitazioni che si svolgerà nel quarto trimestre dell’anno nonché per le altre eventuali rilevazioni statistiche disposte da Istat. Requisito per la partecipazione è il possesso del diploma di scuola media superiore. Inoltre l’aver già espletato attività di rilevazione statistica costituisce elemento per l’attribuzione di ulteriore punteggio. Le domande possono essere presentate entro le 12 del 18 marzo direttamente a mano all’ufficio protocollo, o inoltrate a mezzo raccomandata A.R. o alla casella di posta certificata Pec [email protected] Per informazioni è possibile contattare i servizi demografici ai numeri 0187 614375-300 o all’indirizzo e-mail: [email protected]