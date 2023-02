Seduta di consiglio sul bilancio triennale

Sarà discusso e votato nella seduta di consiglio comunale convocata per questo pomeriggio alle 16.30 a Palazzo Roderio il bilancio pluriennale 2023-2025 del Comune di Sarzana, preceduto, nell’ordine del giorno, dalla annuale verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare a residenza, e alle attività produttive e terziarie e dal Dup, il documento unico di programmazione. Come noto, gli atti di bilancio arrivano in consiglio senza il confronto in commissione consiliare la cui seduta, convocata venerdì scorso dalla presidente Beatrice Casini, è saltata a causa della mancanza del numero legale. Presenti, oltre a Casini, i consiglieri di maggioranza Luca Ponzanelli e Gianluca Maggiari; assenti Giovanna Colaicomo e Riccardo Precetti di maggioranza e Federica Giorgi e Paolo Mione di minoranza.