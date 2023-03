Scuole di Luni Mare e Caffagiola Centomila euro per i nuovi infissi

Due nuovi e molto importanti finanziamenti per il Comune di Luni. L’amministrazione comunale grazie all’ interessamento al progetto da parte dell’assessore all’ambiente Massimo Marcesini è riuscita infatti a intercettare dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un finanziamento complessivo di 128.451 euro appositamente richiesto dall’ente per procedere alla sostituzione degli infissi e luci nelle scuole di Luni Mare e Caffagiola con dispositivi moderni e in grado di garantire risparmio. "Un altro importante riconoscimento – ha commentato l’assessore e vice sindaco Massimo Marcesini – che arriva grazie alle opportunità di finanziamento statale. Per noi si tratta di un ulteriore passo avanti per la modernizzazione e efficientamento degli edifici pubblici che consumeranno meno energia e contribuiranno a rendere gli edifici più accoglienti e confortevoli".