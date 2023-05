Scuola d’infanzia di Prati Progetto da 92 mila euro

Il Comune di Vezzano ha chiesto un contributo di 92 mila euro per l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia dei Prati. Il Ministero della transizione ecologica ha infatti emesso l’avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici delle amministrazioni comunali. Il finanziamento sarà concesso fino ad esaurimento del fondo a chi ha fatto richiesta. L’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica degli interventi di efficientamento energetico degli immobili comunali è stato affidato al geometra Valter Corbani e riguarda non solo la scuola ma anche palazzo comunale, il plesso di via Verdi a Vezzano Capoluogo, la scuola di Bottagna, la palestra comunale a Sarciara. Per la scuola dei Prati, se sarà ottenuto il finanziamento, è previsto un impianto fotovoltaico, impianto solare termico, la sostituzione dell’illuminazione interna con installazione di Led, una nuova caldaia a gas.