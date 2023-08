"Scultura e Libro di Alice a Montemarcello: Incontro con l'Autrice"

A distanza di un anno dall’installazione della scultura “È amore”, un’installazione in acciaio non lucidato che l’artista Alice Ronchi ha posizionato sull’antica porta di accesso al borgo, che simboleggia nella sua forma ad arco la discreta accoglienza che il paese ha offerto all’autrice e a chi lo voglia conoscere in profondità, sabato 2 settembre nuovo appuntamento a Montemarcello, questa volta per presentare il suo libro “Caro Montemarcello…”. L’incontro, sotto forma di tavola rotonda, in piazza 13 Dicembre alle 17.30 sarà l’occasione per l’autrice di esporre questo progetto che raccoglie le testimonianze degli abitanti del borgo.