Scritte su un muro contro la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli

Sarzana, 21 ottobre 2023 – “Ponza come Moro” scritto su un muro a Sarzana. Il riferimento alla sindaca Cristina Ponzanelli accostata all’omicidio di Aldo Moro, rapito e ucciso dalla Brigate Rosse, crea sconcerto in città. Le parole intimidatorie hanno subito suscitato reazioni di solidarietà nei confronti della prima cittadina. Ferma la condanna da parte di Pierluigi Peracchini, presidente della Provincia e sindaco della Spezia.

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine come specifica la stessa sindaca: "Imbrattare i muri della città evocando la barbara uccisione di Aldo Moro pensando di intimorire qualcuno non è solo un’azione da imbecilli ma un gesto criminale, su cui stanno giustamente indagando le Forze dell’Ordine che ringrazio. Soprattutto è un gesto che offende l'intera città e tutta la nostra comunità. Grazie per le tante attestazioni di solidarietà ricevute in queste ore dai miei concittadini e da esponenti politici: siamo solo inorriditi da questi odiatori”.