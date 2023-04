Scoppia il caos parcheggi Comune e Marinella Spa si contendono tre aree

Non bastava la grana sui posti barca al porticciolo a animare la frazione di Bocca di Magra. Adesso è scoppiato anche il caos dei parcheggi che interesserà anche la frazione di Fiumaretta e vedrà opposti in Tribunale il Comune di Ameglia e la società in liquidazione Marinella Spa. Intanto il 3 maggio è stata fissata in Tribunale alla Spezia l’udienza civile per rispondere alla richiesta del Comune di vedersi riconoscere il possesso delle aree seppur di proprietà della società in liquidazione mentre il 10 maggio al Tar della Liguria ci sarà quella per valutare la sospensiva richiesta dai ricorrenti. La complicatissima vicenda si è aperta nelle scorse settimane quando, improvvisamente, la Marinella Spa attraverso i liquidatori ha presentato una Scia al Comune segnalando l’avvio della gestione di gestione a pagamento di alcuni parcheggi, quindi apponendo l’apposita segnaletica negli spazi di piazza della Croce sotto la chiesa di Bocca di Magra, in piazza XX Settembre e di un terreno sterrato in via Municipio a Fiumaretta.

Una segnalazione alla quale l’ente si è però opposto intimando il divieto di prosecuzione dell’attività e l’intimazione alla rimozione degli effetti prodotti dalla Scia. Ma la Marinella Spa ha presentato ricorso al Tar della Liguria chiedendo l’annullamento del diniego da parte del Comune ottenendo la convocazione delle parti il 24 aprile. Dall’incontro al quale era presente il sindaco Umberto Galazzo è stato stabilito, in attesa dell’udienza fissata il 10 maggio che deciderà sulla sospesiva richiesta dalla Marinella Spa, un accordo temporaneo.

Insomma una divisione equa dei parcheggi: una parte a favore dell’ente e l’altra a disposizione della Marinella. Quindi con apposita ordinanza il Comune ha notificato l’ordinanza stabilendo che il parcheggio di piazza Santa Croce (144 stalli) rimanga, fino all’udienza fissata, nella disponibilità del Comune quindi in parte riservata ai residenti e un’altra libera mentre il parcheggio di Piazza XX settembre comprensivo di 148 stalli rimarrà nella disponibilità di Marinella Spa . Sono salvi comunque i 45 stalli riservati ai residenti e quindi nella loro disponibilità. Per quanto riguarda il parcheggio di via Municipio a Fiumaretta gli spazi di sosta saranno suddivisi dopo un apposito sopralluogo fissato da ente e proprietà. "Ci auguriamo - ha spiegato il sindaco Umberto Galazzo - che venga riconosciuto il nostro diritto rimarcando che da oltre un anno abbiamo chiesto ai liquidatori della Marinella Spa un accordo bonario per acquisire a patrimonio comunale le aree oggetto di contenzioso senza trovare disponibilità".

Massimo Merluzzi