Scontro tra moto e furgone Quarantenne trasferito al San Martino

La botta è stata davvero terribile e per il trentenne centauro sarzanese si è temuto il peggio. Le sue condizioni sono comunque ritenute molto serie anche se per fortuna nel trasporto all’ospedale San Martino di Genova è sempre rimasto vigile. L’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri nel viale XXV Aprile nel territorio di Sarzana proprio a poca distanza dalla frazione di Luni Mare. Il ferito è un uomo di 39 anni residente a Sarzana che in sella alla sua motocicletta, un modello Yamaha carenato, si è scontrato contro un furgone. Il volo sull’asfalto dopo il forte impatto è stato altrettanto violento. L’uomo è stato immediatamente soccorso dagli altri automobilisti di passaggio che si sono resi immediatamente conto della delicatezza della situazione. Il motociclista lamentava forti dolori agli arti, in particolare alle gambe, e alla testa facendo temere conseguenze ancora peggiori. Sul posto è intervenuta l’autoambulanza della Pubblica Assistenza Humanitas di Romito Magra e l’automedica del 118 con il medico a bordo. I sanitari hanno immediatamente accertato la gravità della ferita riportata alla gamba sinistra, che si è poi rivelata essere una frattura scomposta, oltre a vari traumi chiedendo anche l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco che nel frattempo è decollato verso l’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Il ferito è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per essere poi caricato a bordo dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale San Martino di Genova. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la pattuglia della polizia municipale di Sarzana per procedere ai rilievi e stabilire la dinamica del violento impatto e per disciplinare la ripresa del traffico che si è bloccato per diverso tempo per consentire le operazioni di soccorso.

m.m.