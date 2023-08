Scontro sulle opere pubbliche "Questa giunta ha fatto poco Regredita anche la differenziata"

L’attività di riqualificazione del territorio accende l’estate amegliese. Dopo una lunga tregua lo scontro politico si è improvvisamente riacceso dopo la conclusione di una serie di interventi messi a punto dall’amministrazione in carica tra le quali l’affidamento e riapertura dell’Ostello nel centro storico. Ma il gruppo di opposizione Cambiamo composto da Andrea Bernava, Emanuele Cadeddu e Lucio Petacchi ha aperto ugualmente la polemica sull’azione comunale. "L’attività – scrivono – è basata sull’operato della precedente amministrazione. In merito al patrimonio, cavallo di battaglia in campagna elettorale, nulla di fatto sul centro sportivo Il Borgo, buio totale su Orto Botanico e Timanfaya e poco altro su Batteria Chiodo. Rimane solo l’apertura dell’Ostello sistemato con risorse in parte stanziate dalla precedente giunta e in parte da quella attuale e la speranza di dare vita all’asilo nido, struttura completata dal 2021 ma inattiva fino ad ora. Gestione dei servizi ambientali e raccolta differenziata inesistente, nessuna iniziativa, nessuna modifica al calendario dei ritiri e dei lavaggi dei contenitori e nessuna campagna di sensibilizzazione, con la conseguenza di aver perso in due anni circa il 2,5 % di materiale differenziato, passando dall’82,2 % al 79,8%". Anche sui debiti fuori bilancio saldati nei giorni scorsi i consiglieri ne evidenziano la dimensione. "Qualche decina di migliaia di euro – concludono – è una cifra ben diversa da quel milione e mezzo circa maturato da Ameglia Servizi Turistici ai tempi delle giunte di centro sinistra da inizio anni 2000". La replica della giunta affidata al vice sindaco Raffaella Fontana non si è fatta attendere. "E’ singolare – spiega – che le lamentele arrivino da chi ha mandato in malora gran parte del patrimonio comunale. In meno di due anni abbiamo recuperato il Castello, la darsena della Torretta, Ostello e soprattutto avviato un complesso e coraggioso percorso di recupero del porticciolo che, a causa di gare sciagurate e di proroghe discutibili, si trova in una situazione di grave degrado. Per non parlare delle tante e utilissime opere minori che la precedente amministrazione avrebbe pubblicizzato come interventi faraonici".

m.m.