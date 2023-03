Scontro in consiglio su sanità e ospedale Reparto infermieristico inaugurato e mai aperto

di Elena Sacchelli

"Non si fa politica sulla pelle delle persone. La sanità è uno dei temi più importanti per ciascuno di noi. In questi anni si è raccontato a più riprese che esiste una volontà politica di privatizzare il San Bartolomeo e che il pronto soccorso sarebbe stato chiuso. Cavalcare le paure della gente per trovare uno spazio elettorale è inaccettabile". Parole del sindaco Cristina Ponzanelli che nel consiglio comunale di martedì sera ha replicato a Federica Giorgi sul tema della sanità. Di fatti, recentemente Federica Giorgi, insieme a Valter Chiappini – capolista della lista civica che appoggerà la sua candidatura – avevano già rivolto critiche alla gestione della sanità operata dal sindaco Ponzanelli. Qualche giorno fa Giorgi e Chiappini avevano spiegato come il San Bartolomeo sia stato progressivamente depauperato. "È stata chiusa Ortopedia ed accorpata con UroChirurgia, cosa che unita alla chiusura di Rianimazione chiusa ha comportato un taglio di circa 40 posti letto, andando ad inficiare le potenzialità dell’ospedale. Da dopo il covid a chiudere i battenti sono stati anche Endoscopia, il Dh oncologico, e il reparto a conduzione infermieristica, inaugurato dal presidente Giovanni Toti nell’agosto 2020 ma mai divenuto operativo".

Uno scontro al vetriolo a tema sanità quello tra le due candidate a sindaco, che va avanti già da diverso tempo. "Cosa ha fatto il sindaco Ponzanelli in 5 anni per tutelare il territorio di sua competenza? – ha incalzato Federica Giorgi nella seduta di martedì –. Basilare è avere un ospedale aperto e funzionante, invece il San Bartolomeo è indecente e vergognoso, portato avanti solo grazie al personale, in sotto organico, che si fa il mazzo. La salute è al primo posto e il sindaco deve impegnarsi in prima battuta per risolvere le criticità della sanità locale".

"Presto oltre al nostro ospedale avremo anche un ospedale e una casa di comunità – ha replicato il sindaco –. Dato che dite che al San Bartolomeo non funziona niente vi rinfresco la memoria con qualche dato sui servizi erogati nel 2022 come le 955 prestazioni effettuate in day surgery, le 10035 di oculistica, le 8900 di ortopedia le 3845 di chirurgia multispecialistica". Dati che tuttavia continuano a non convincere ne la consigliera Giorgi, ne il capolista di Sinistra per Sarzana.

"Oltre a negare i tagli all’ospedale - ha commentato Valter Chiappini - il sindaco ci ha accusato di fare politica sulle paure della gente quando è lei che supporta la politica regionale dei tagli sulla pelle delle persone, perchè in sanità ci si gioca quella quando non risponde alle necessità". E ha concluso: "Ha snocciolato numeri sugli interventi chirurgici cercando lo scoop a sensazione quando avrebbe dovuto confrontarli con quelli effettuati prima del Covid, e magari ancor prima, scoprendo che sono tagliati anche questi".