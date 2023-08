Sconti per le famiglie Tasse ridotte e lavoro Un piano di interventi

Tagli alle tasse e nuovi percorsi occupazionali. Alla fine dell’estate arriveranno le agevolazioni previste dalle amministrazioni comunali di Sarzana e Luni per far fronte alle pesanti problematiche di tante famiglie in difficoltà nel sostenere le imposte comunali oppure in cerca di inserimenti occupazionali. Per questo è stato prorogato fino al 31 agosto il termine per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni sulla Tari aperto dal Comune di Sarzana per sostenere le famiglie che non riusciranno a onorare la tassa. La scadenza era inizialmente stata fissata ai giorni scorsi ma l’ente ha ritenuto di prolungarla fino alla fine del mese in quanto a diverse famiglie residenti ancora non era stata recapitato il bollettino del pagamento della tariffa sui rifiuti. Quindi proprio per avere un quadro più completo delle esigenze è stato deciso di prorogare il termine a giovedì 31 agosto. Le domande dovranno essere consegnate al centralino del municipo entrando da via Marconi da lunedì a sabato dalle 10 alle 12. E’ possibile ottenere l’esenzione totale del pagamento oppure uno sconto del 50% in base all’Isee che dovrà essere allegato insieme a tutta la documentazione richiesta. E’ fondamentale però non essere proprietari di beni immobili con esclusione di quello di residenza. Per prendere visione dei requisiti necessari si può scaricare la domanda sul sito internet del Comune di Sarzana. Dopo il 31 agosto gli uffici provvederanno a redigere l’elenco degli aventi diritto mettendo a disposizione i fondi già accantonati a bilancio. Ci sarà tempo invece fino a sabato 19 agosto per partecipare al bando di attivazione di percorsi di inclusione per le persone disoccupate residenti nel Comune di Luni e a forte rischio di esclusione.

Si tratta di attività da svolgere a favore della collettività utili a garantire un recupero delle autonomie sociali e un minimo livello di sussistenza. Possono fare richiesta i residenti del Comune di Luni in possesso delle caratteristiche indicate dal bando pubblicato sul sito internet dell’ente. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di attivare percorsi dedicati al decoro urbano da desinare ai borgi di Ortonovo paese, Nicola e Annunziata per la durata di 12 mesi. L’impiego sarà di 20 ore settimanali, affiacato da un tutor dipendente comunale per l’organizzazione del lavoro il beneficio economico sarà di 250 euro. La domanda può essere scaricata da internet oppure ritirata a mano all’ufficio dei servizi sociali e consegnata all’ufficio protocollo del Comune aperto dalle 9 alle 12 dal lunedì al sabato oppure attraverso la Pec all’indirizzo: [email protected]

m.m.