Scompare da casa senza lasciare traccia un addetto della nautica Trovati lungo il Magra la moto e i documenti, ricerche anche nel fiume

Interverrà una squadra di sommozzatori, nella giornata di oggi, per proseguire anche nel letto del Magra le ricerche di un uomo residente nella vallata scomparso da casa alcuni giorni fa senza lasciare traccia. Nella giornata di martedì la sua moto era stata notata lungo il fiume, in una zona tra Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra, dove le forze dell’ordine l’hanno recuperata. Nella serata di ieri, sempre lungo il fiume, a Santo Stefano Magra, sono stati ritrovati i suoi documenti.

L’uomo, classe 1969, sarebbe originario della provincia di Napoli ma da tempo residente in Val di Magra, dove lavora per un cantiere navale. A condurre le ricerche, in corso mentre scriviamo, sono la protezione civile di Santo Stefano Magra e i Carabinieri, con l’ausilio di altre forze dell’ordine. Per la mattinata di oggi, a meno che l’uomo non venga ritrovato prima, è previsto l’intervento dei sommozzatori che procederanno ad ampliare le ricerche in acqua. Al momento non vengono fornite le generalità della persona scomparsa e tutte le ipotesi restano aperte.