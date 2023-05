“Scintille” nell’ultimo consiglio Botta e risposta sul debito Approvato il consuntivo 2022

Le recriminazioni continue, l’irruzione del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi (passato per un saluto e che avrebbe proposto una mostra sul Fiasella) e un dibattito incessante. È stata l’ennesima seduta fiume – ampiamente superate le 6 ore – quella di martedì, ultimo consiglio comunale dettato dalla necessità di esaminare pratiche urgenti che vanno in deroga alla disciplina sulla sospensione delle sedute durante il periodo pre-elettorale. Dopo la rapida approvazione dei verbali delle precedenti sedute , a monopolizzare gran parte dell’acceso il rendiconto di gestione del 2022 descritto in maniera rassicurante dall’assessore al bilancio Daniele Baroni. "Questa pratica riepiloga il nostro lavoro durato quasi 5 anni – ha spiegato Baroni –. A crescere dal 2018 al 31 dicembre 2022 è stato il fondo cassa dell’ente che, anche al netto della sospensione dei mutui non ancora corrisposti, è aumentato di circa 4 milioni di euro. A diminuire è invece l’indebitamento considerando che la sospensione dei mutui non ancora corrisposti è inserita nella voce fondo cassa. Indebitamento che a fine 2023 arriverà a 27 milioni e 100 mila euro, rispetto ai 29 milioni e 100 del 2018 e che nel 2025 si ridurrà di 4,6 milioni". Bene il recupero del disavanzo arrivato a quota 80% con un plus di 6 milioni e 500 mila euro, il recupero dell’evasione fiscale che dal 2018 è passato da 0 a 4 milioni di euro e i tempi di pagamento diminuiti sensibilmente.

A fornire una lettura differente dei dati del rendiconto ci ha pensato la consigliera di opposizione Beatrice Casini (Pd): "Emerge che la vostra gestione è stata diametralmente opposta a quella che avevate annunciato nel 2018. Sull’indebitamento è giusto parlare del 2022 e non di quello che sarà tra 2 anni. L’indebitamento rispetto al 2018, nonostante la pioggia di finanziamenti ricevuti dal Pnrr, è cresciuto. Nel 2018 ammontava a 29 milioni e 181 mila euro, nel 2022 il rendiconto si è chiuso con un debito di 29 milioni e 346 mila euro".

Come era normale che fosse, l’ultima seduta dell’amministrazione Ponzanelli è stata l’occasione per tutti di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ed ecco che al centro della discussione sono finite le critiche della minoranza sulla rotonda di piazza San Giorgio più volte oggetto di modifiche, sulla scarso coinvolgimento della cittadinanza da parte del sindaco su progetti rilevanti e sul suo sottrarsi a un dibattito pubblico con gli altri candidati alla carica di primo cittadino, ma anche sulla destrutturazione dei servizi sociali. "Ho dovuto chiamare la polizia per farmi consegnare i documenti – ha aggiunto Paolo Mione (In Azione per Sarzana) – avete adottato ora una soluzione che vi era stata suggerita da mesi lasciando 200 minori, di cui 100 portatori di handicap senza un assistente sociale designato".

La maggioranza ha invece puntato il dito sulle aree selfie dell’amministrazione Cavarra, sulla mancata capacità dei precedenti amministratori di reperire finanziamenti per importanti opere pubbliche come quella relativa alla ricostruzione del plesso scolastico Poggi Carducci. "Negare l’evidenza toglie attendibilità alla persona che parla – ha ribattuto Carlo Rampi (FdI) –. Non vedete gli interventi sul Parmignola? Non vi ricordate i soldi che avete buttato via per alleggerire l’ultimo piano della Poggi Carducci i cui rilievi sismici ne hanno comunque sancito la pericolosità?".

Elena Sacchelli