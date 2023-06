Scintille in consiglio Sindaca ed ex sindaco Primo durissimo scontro su sanità e urbanistica

di Elena Sacchelli

"Per colpa di Guccinelli non si nasce più a Sarzana, ma per colpa sua sindaco non ci si cura più a Sarzana e questa è una responsabilità ben più grossa". Così Renzo Guccinelli, ex sndaco Pd e oggi leader dell’opposizione, ha chiuso la sua dichiarazione anticipando il voto negativo del gruppo Sarzana Protagonista sulle linee programmatiche presentate nella seduta e di martedì sera dal sindaco Cristina Ponzanelli. Un dibattito acceso, che ha sfiorato le 4 ore, e che ha visto il sindaco Ponzanelli e il consigliere Guccinelli confrontarsi e scontrasi su svariati punti. Fra tutti, a scaldare gli animi sono stati la sanità e il Puc, il piano urbanistico comunale che dovrebbe essere portato a termine nell’arco del nuovo mandato Ponzanelli. "Manca completamente nelle linee programmatiche il tema della sanità pubblica e dei servizi sociali – ha commentato Guccinelli nel suo intervento –. Sindaco la invito a leggere con attenzione il piano sociosanitario regionale prima di andare a votare perché quel piano relega il nostro ospedale a un ruolo marginale. In ogni Asl ligure c’è un ospedale di riferimento che fa il Dea e un secondo ospedale che fa elezione. Nella nostra provincia non c’è". Poi un tentativo di conciliazione per tutelare la sanità pubblica: "Facciamo un patto – ha concluso Guccinelli –, basta appelli sull’opposizione strumentale, ma tutti insieme facciamo una battaglia comune per riconoscere il San Bartolomeo come ospedale di elezione e per far ripartire tutte quelle attività che c’erano pre pandemia".

Appello colto con sfida da Cristina Ponzanelli che sulla sanità ha rilanciato al mittente le accuse: "Il San Bartolomeo oggi è un ospedale di elezione. La filosofia del piano è fare in modo che in ogni provincia ci sia un ospedale che si dedica alla alta intensità, urgenza e emergenza, e uno di media e bassa intensità, che si può definire di elezione. Farò esattamente quello che non ha fatto lei consigliere Guccinelli, cioè difendere i cittadini e la sanità".

Toni accesi anche per quanto riguarda il piano urbanistico comunale, il cui schema è stato approvato dalla giunta e reso noto a pochi giorni dalle elezioni. Secondo Guccinelli a mancare sono visione strategica e programmazione e il suo auspicio, dopo aver dichiarato la disponibilità del suo gruppo a collaborare alla redazione del piano, è che "inizi veramente un percorso fatto di ascolto e partecipazione". Guccinelli ha fatto un appunto su Marinella dove mancherebbe trasparenza e"privati stanno cercando di appropriarsi di strade pubbliche e di parcheggi che hanno ben altre destinazioni urbanistiche". Sul piano urbanistico "Guccinelli mi stimola – ha concluso la sindaca –. La sua, la vostra visione strategica l’abbiamo vista, anche perchè il piano ancora in vigore l’ha redatto proprio lei, circa 30 anni fa. Un piano fatto di palazzi, di cemento e di aree ostaggio di una viabilità folle. La nostra visione strategica è esattamente opposta a quella, che contempla anche il capolavoro della variante Aurelia che ha distrutto il commercio cittadino creando un folle indebitamento".

A intervenire nella lunga seduta anche Beatrice Casini, capogruppo del Pd, che ha posto l’attenzione sulla mancanza di novità delle linee programmatiche. Un documento che "contiene invece stucchevoli riferimenti a cosa non è stato fatto dalle precedenti amministrazione e aggiunge, definendolo storico e straordinario, qualche intervento che durante la prima amministrazione Ponzanelli non è stato portato a termine". "Parlate di non aggravare il carico delle imposte su famiglie e imprese, ma dal 2021 le tasse sono aumentate per tutti – ha incalzato Casini –.L’obiettivo di arrivare alla tassazione puntuale sui rifiuti lo avreste già dovuto raggiungere, oggi lo riproponete perché la realtà è che il sistema di raccolta misto oltre a non migliorare la percentuale di differenziazione dei rifiuti ha prodotto solo un aumento dei costi per i cittadini".