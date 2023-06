Schiaffo alla minoranza Consiglio, vice presidente a FI esclusa dalla giunta

"È motivo di orgoglio per me sedere fra i banchi di Forza Italia, che dopo tanti anni torna ad essere presente a Sarzana in consiglio comunale. Grazie a tutta la maggioranza e al presidente Raffaella Plicanti per la fiducia riposta in me. Da parte mia, quando avrò l’onore di ricoprire la carica di presidente, avrete la massima serietà, trasparenza e pieno rispetto dei ruoli di maggioranza e di opposizione". Queste le prime parole del consigliere Francesco Sergiampietri, non appena essere stato investito dalla carica di vicepresidente del consiglio comunale. Nomina, quella avvenuta tramite comunicazione del presidente Plicanti a inizio della seduta cosigliare dello scorso lunedì, che però non ha lasciato indifferente l’opposizione. "A nostra memoria – hanno commentato ex post tutti i consiglieri di minoranza in una nota congiunta - non era mai avvenuto che la maggioranza occupasse allo stesso tempo sia la presidenza sia la vice presidenza dell’assemblea, nella quale i sarzanesi di ogni appartenenza e orientamento politico si devono sentire rappresentati e garantiti".

Gesto questo che a detta del Pd e di Sarzana Protagonista non determinerebbe solo la rottura di una prassi istituzionale ormai consolidata nel tempo, ma soprattutto "un segnale preoccupante di arroganza e pretesa autosufficienza". Obiettivo della giunta, già perseguito nella scorsa legislatura, sarebbe quindi quello di trasformare il ruolo della presidenza del consiglio "da presidio di garanzia a strumento di regolazione dei conflitti interni alla maggioranza, autentica prosecuzione con altri mezzi delle spartizioni politiche che non hanno trovato spazio durante la composizione della giunta".

Da tenere presente che Forza Italia è stata l’unica forza politica di centro destra a non aver ottenuto un posto in giunta e la scelta di nominare il consigliere Sergiampietri vicepresidente dell’assise comunale, suona all’opposizione come un "contentino" dovuto a FI e una ripicca nei confronti della minoranza, che nel primo consiglio comunale si era astenuta dalla votazione per la carica di presidente poi ricaduta su Raffella Plicanti. E l’opposizione conclude: "Astenendoci volevamo denunciare la mancanza di condivisione e di rispetto istituzionale con cui veniva imposta una candidatura notificata a mezzo stampa con poche ore di anticipo. La maggioranza aveva l’occasione di dimostrare che non solo chiede collaborazione, ma che per prima la pratica. Un pessimo fischio d’inizio e un brutto segno per la democrazia".

Elena Sacchelli