Schema di Puc "Una presa in giro la pubblicazione il 10 maggio"

"Sembra che si debba partire dalle varianti e dai progetti per fare il Puc. Dopo che l’opposizione per 5 anni ha chiesto notizie del nuovo piano urbanistico comunale viene fuori che a soli 4 giorni dalle elezioni ne viene approvato lo schema cui seguirà una fase partecipativa". Parole dell’ex capogruppo consigliare del Pd Daniele Castagna (che ha deciso di non ricandidarsi. Nel giorni scorsi il consigliere dem ha fatto sapere di considerare la pubblicazione all’albo pretorio alla vigilia del voto, il 10 maggio, della delibera di giunta 80 datata 4 aprile di presa d’atto dello schema di progetto del piano urbanistico comunale sia stata non solo un presa in giro, ma anche un modo per svilire l’intero consiglio comunale e la cittadinanza che, a suo dire, avrebbe dovuto essere coinvolta a monte i e non soltanto dopo l’approvazione dello schema. Critica che Castagna rivolge al modus operandi dell’amministrazione Ponzanelli anche per il Peba, il piano dell’eliminazione delle barriere architettoniche i cui primi documenti sono stati approvati dalla giunta una decina di giorni fa. L’ex capogruppo Pd non ha mai nascosto di ritenere che l’amministrazione Ponzanelli abbia riservato scarsa attenzione al sociale e, a dimostrarlo, sarebbe non solo la mancata volontà di assumere per tempo un assistente sociale per sostituire un pensionamento. Castagna, prima di salutare il consiglio comunale almeno per i prossimi 5 anni, ha puntato il dito anche sulla gestione dei bandi di assegnazione degli alloggi a canone moderato di cui il Comune dispone: la Corte Costituzionale ha recentemente definito "incostituzionale" uno dei criteri inseriti nel bando, quello che prevedeva la residenza, da almeno 5 anni nel comune. Secondo Castagna questo provocherà uno stop per almeno 3 anni nell’assegnazione degli alloggi di cui la cittadinanza necessita e contribuirà ad accrescere l’emergenza abitativa a Sarzana.

Elena Sacchelli