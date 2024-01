Scelte a sostegno delle famiglie. Sedia a dondolo per allattare. Mondoteca a misura di bebè

Una sedia a dondolo per consentire alle mamme di allattare mentre i fratellini e le sorelline giocano alla Mondoteca. Costerà 221 euro e rientra tra le azioni che qualificano Arcola come ’Comune amico della famiglia’, titolo appena conquistato per le attenzioni nei confronti dei nuclei familiari, tutte quelle misure che guardano da vicino le esigenze genitoriali, sollevandoli da alcune imposte come il trasporto scolastico (anche quest’anno gratuito) e con agevolazioni che proseguono nel percorso della crescita dei figli.

Dopo aver provveduto a comprare fasciatoi che saranno posizionati negli uffici comunali e nei luoghi pubblici, la Mondoteca si arricchisce di una comoda poltrona per l’allattamento. La struttura, situata nell’area verde, il parco del pozzo di via Valentini, dove si organizzano laboratori manuali, creativi, campus estivi, feste, animazione, servizio di prestito dei libri e dei giocattoli, è frequentata quotidianamente da bambini di tutte le età, famiglie, insegnanti e scolaresche. Mentre i più grandicelli saranno impegnati nelle molteplici attività, le mamme potranno rilassarsi con i neonati. L’amministrazione ha già provveduto all’acquisto di fasciatoi per neonati, comodi e funzionali, che si possono trovare nelle varie sedi comunali per rendere più accoglienti e ospitali gli ambienti pubblici. Sono state proprio delle neomamme a richiedere di usufruire di un angolo relax dove poter badare ai propri bambini, provvedendo anche all’allattamento dei neonati nella Mondoteca, mentre i fratellini e le sorelline più grandi sono impegnati a giocare o nei laboratori con le animatrici.

Il Comune ha quindi ritenuto opportuno procedere all’acquisto di una sedia a dondolo da posizionare al primo piano della mondoteca, con un acquisto tramite Amazon, come si legge nella determina, sia per l’economicità dei prezzi dei singoli prodotti, ma anche per la possibilità di consegna dell’ordine in brevissimo tempo. La sedia a dondolo sarà in velluto, trapuntata e imbottita, di colore rosso.

Cristina Guala

Nella foto la sindaca Monica Paganini