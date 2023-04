Scavi, boom di turisti Torna “Girovagando“

Un boom di visitatori all’anfiteatro di Luni ha segnato la giornata di apertura di Pasquetta. Ben 400 turisti infatti hanno ammirato la bellezza del sito romano che il Comune di Luni, in accordo con la direzione del Museo, ha preso in gestione per curarne le aperture. Il record di visitatori in una sola giornata conferma la grande attenzione che l’interea area archeologica di Luni sta riscuotendo. Intanto domani, domenica, riparte la rassegna "Girovagando", l’iniziativa curata dall’associazione Guide Turistiche Liguria sezione della Spezia che torna a proporre una serie di appuntamenti per promuovere il territorio. Nel corso di questo mese a partire da domani le visite saranno dedicate a "Luna e Supraluna" e si terranno nell’area dell’antica colonia romana di Luni e della stretta valle del torrente Parmignola, tra le colline di Ortonovo e Nicola, nell’estremo Levante ligure. Si parte con una piacevole camminata salendo dal piano per poi raggiungere il borgo collinare di Nicola.

Si riprende poi sabato 22 aprile, sempre utilizzando una antica montà, il percorso che collegava il piano al paese prima della costruzione della attuale strada carrozzabile, si visiterà il paese di Ortonovo, dominato dalla snella torre circolare del Guinigi, che è quanto resta dell’antico castello posto a protezione dell’abitato e a controllo del territorio circostante. Infine sabato 29 aprile l’attenzione sarà rivolta all’antico porto di Luna, la splendida colonia romana alla foce del fiume Magra, da cui la Lunigiana deriva il suo nome. Tutte le visite avranno inizio alle ore 9.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email all’indirizzo: girovagando.agtl.la [email protected]