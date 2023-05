Scafo abbandonato Senza esito la ’caccia’ al responsabile

L’abbandono dello scafo di una barca a Fornola, su uno stradello che conduce alla seconda galleria della strada della Ripa, era situazione ben nota al Comune di Vezzano, come le molte discariche abusive che l’amministrazione segnala puntualmente. Più difficile è rintracciare i trasgressori. Il settore ambiente del Comune risponde all’interrogazione del M5s sulla presenza di rifiuti a Fornola, nel caso specifico na grossa barca, con all’interno materiale nautico. Il Comune d precisa che il fatto era stato verificato anche dalla Provincia che, sulla base del materiale all’interno del natante, riteneva di poter attribuire la responsabilità dell’abbandono. Ma l’autore è rimasto ignoto. La Provincia aveva quindi già predisposto un accertamento per mettersi sulle tracce del colpevole, andato purtroppo a vuoto, ma ha anche inoltrato al servizio di viabilità la richiesta di posizionare nuovi gard rail o ulteriori sbarre al fine di impedire gli abbandoni. Intanto ogni ente – Provincia, Comune e Polizia Municipale – parteciperà per quanto di propria competenza a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo lo scafo.