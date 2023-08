Scacchi, vince la rappresentativa del circolo Sarzana e S. Stefano

La squadra sarzanese si è aggiudicata il torneo di scacchi svoltosi alcuni giorni fa al parco ’La torretta’ di Fosdinovo, in occasione dei festeggiamenti per celebrare la ventennale amicizia tra Fosdinovo e la città francese di Pays de Sauxillanges. Sullo stile delle Olimpiadi greche originali, che affiancavano giochi sportivi a giochi intellettuali, anche alla Torretta – spiegano i partecipanti – si sono svolte partite di bocce, pallavolo e ping pong oltre alle partite di scacchi e quiz sulla storia dei vent’anni dell’amicizia italo-francese. Sul gradino più alto del podio, dunque, la rappresentativa sarzanese, composta da M.Lasio, M.Galeazzi, D.Zampolini, G.Galeazzi); a seguire quella della Lunigiana e quella della Toscana mentre fuori dal podio è rimasta la squadra degli amici francesi. Il Circolo Scacchi Città di Sarzana e Santo Stefano ringrazia la sindaca Camilla Bianchi "che è intervenuta per premiare i partecipanti al torneo e ha speso parole di apprezzamento per il movimento scacchistico che appassiona persone di ogni età".