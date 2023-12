Sarzanello, battaglia sull’antenna. Rosson e Iacopi con il Comitato . Nuovo attacco all’amministrazione

Da sostenitori alle ultime amministrative dello scorso maggio ad avversari nel nome dell’antenna. La dura presa di posizione nei confronti dell’amministrazione comunale di Sarzana è firmata da Alessandro Rosson ex consigliere provinciale ed Emilio Iacopi consigliere comunale sarzanese nella scorsa legislatura e qualche mese fa vicini al centrodestra nella tornata elettorale con il Movimento Indipendenza che seppur senza un proprio rappresentante in lista aveva espresso vicinanza alla candidatura a sindaco di Cristina Ponzanelli. A distanza di pochi mesi però i due rappresentanti hanno duramente contestato l’atteggiamento dell’amministrazione comunale definendola "evasiva e poco chiara" esprimendo così vcinanza e sostegno al neo costituito Comitato contro l’antenna di telefonia mobile appena installato nell’area verde del quartiere e a tutti i residenti. Nel mirino di Rosson e Iacopi oltre all’amministrazione comunale è finito l’attuale consigliere di maggioranza Stefano Cecati, rappresentante di Fratelli d’Italia, e nell’estate del 2021 tra i principali protagonisti della protesta contro il progetto presentato da Cellnex che prevedeva il posizionamento di una antenna per il gestore Wind 3 in via del Fortino, sulla collina della Fortezza, "Oltre all’atteggiamento poco chiaro del Comune - spiegano - siamo sorpresi dal silenzio del partito di Fratelli d’Italia. Non sono passate certo nel dimenticatoio le parole del capogruppo Stefano Cecati che qualche mese fa esultava per essere riuscito a impedire l’installazione dell’antenna alla Fortezza. Ma oggi è completamente sparito dalla battaglia politica contro lo stesso piano trasferito a Sarzanello. Sorge quindi il dubbio che il suo super impegno e attivismo fosse dovuto alla vicinanza dell’antenna all’abitazione dove risiede". Alessandro Roson e Emilio Iacopi si sono detti pronti a partecipare alle prossime manifestazioni del comitato per cercare di bloccare il progetto anche se l’antennone alto oltre 30 metri è già stato sistemato all’interno dell’area verde "Esperio Baruzzo".

Il Comitato dei residenti ha ribadito la necessità di convocare l’incontro con la Consulta territoriale, assente alla manifestazione di protesta organizzata all’area verde qualche settimana fa. L’assemblea dovrebbe essere fissata a gennaio e nell’occasione non è affatto esclusa la richiesta di presentare le dimissioni dal ruolo ai rappresentanti dell’organismo territoriale.

Massimo Merluzzi