Sarzana, torna la marcia dell’Avis Tre i percorsi. Partono le iscrizioni

La tradizione torna correndo. Si disputa domenica la 44^ edizione della marcia dell’Avis un appuntamento storico per i sarzanesi, ma non soltanto, che per qualche ora riscoprono il piacere di una camminata nel verde delle colline intorno alla città mantengono accesa l’importanza del messaggio della donazione di sangue e plasma. La manifestazione podistica è stata inserita nel concorso nazionale "Palio del Marciatore". Rispetto qualche anno fa mancano le migliaia di partecipanti in rappresentanza delle sezioni "consorelle" in arrivo soprattutto dal nord Italia ma resta comunque una rassegna molto amata del gruppo sportivo Avis in collaborazione con la scuola "Poggi Carducci", la Bocciofila Sarzanese e il patrocinio del Comune di Sarzana. Tre i percorsi di 6, 13 e 15 chilometri. Iscrizioni dalle 7.30 alle 9 alla Bocciofila Sarzanese nell’area del "Miro Luperi". Le iscrizioni si ricevono anche da domani, sabato, alle 15 alla sede della Bocciofila. Alle 11 le premiazioni dei partecipanti e dei gruppi più numerosi.